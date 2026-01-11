حلم إفريقيا يقترب.. المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي «الكان»

اقترب حلم التتويج الإفريقي من محطته الأهم، بعدما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، لتدخل المنافسة مراحلها الأكثر حرارة بين أربعة منتخبات نجحت في تجاوز اختبارات ربع النهائي الصعبة.

وحجز منتخب السنغال أولى بطاقات العبور إلى المربع الذهبي عقب فوزه الصعب على مالي بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، ليواصل بطل نسخة 2021 مشواره بثبات في رحلة الدفاع عن اللقب.

من جانبه، واصل منتخب المغرب عروضه القوية على أرضه وبين جماهيره، بعدما تفوق على الكاميرون بهدفين دون مقابل، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب الغائب منذ عام 1976، في نسخة يحظى خلالها بدعم جماهيري لافت وأداء متوازن على المستويين الدفاعي والهجومي.

أما منتخب نيجيريا، ففرض كلمته أمام الجزائر، وحقق فوزًا مستحقًا بثنائية نظيفة، ليؤكد حضوره القاري المعتاد، ويواصل سلسلة نتائجه القوية في الأدوار الإقصائية، مدعومًا بقوة هجومية مميزة في النسخة الحالية.

واختتم منتخب مصر عقد المتأهلين، بعد مواجهة مثيرة أمام كوت ديفوار، حسمها الفراعنة لصالحهم بنتيجة 3-2، في مباراة اتسمت بتقلبات عديدة، أظهر خلالها المنتخب المصري شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغط حتى صافرة النهاية.

وبهذا تكتمل ملامح نصف النهائي بمواجهتين من العيار الثقيل، يوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث يلتقي منتخب مصر مع السنغال، في صدام يعيد إلى الأذهان مواجهات كبرى بين المنتخبين، بينما يصطدم منتخب المغرب بنظيره النيجيري في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.