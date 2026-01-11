رقم خاص يضع مرموش في قائمة تاريخية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

فرض عمر مرموش اسمه بقوة في سجلات منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما سجل هدفًا مبكرًا دخل به قائمة تاريخية لأسرع الأهداف المصرية في البطولة القارية، خلال مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي نسخة 2025، في مباراة حسمها الفراعنة لصالحهم بنتيجة 3-2 ليحجزوا مقعدهم في الدور نصف النهائي.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ليعد ثالث أسرع هدف يسجله منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية، وهو ما منحه مكانة خاصة بين نخبة من أساطير الكرة المصرية الذين تركوا بصمتهم في البدايات بالمباريات الإقصائية.

وشكل الهدف نقطة التحول الأولى في مواجهة شهدت صراعًا مفتوحًا حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح المنتخب المصري في حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويواصل مشواره القاري بنجاح.

ومثّل هدف مرموش رسالة واضحة على الجاهزية الذهنية والبدنية للفراعنة، وقدرتهم على فرض الإيقاع منذ اللحظات الأولى، وهي سمة ارتبطت تاريخيًا بالمنتخب المصري في رحلاته الناجحة نحو الألقاب.

ودخل مرموش بهذا الهدف قائمة تاريخية يتصدرها محمد دياب «ديبة» بهدفه في الدقيقة الثانية أمام إثيوبيا عام 1957، يليه حسن الشاذلي بهدفه في الدقيقة الثالثة أمام كوت ديفوار عام 1970، قبل أن يأتي نجم الجيل الحالي مرموش في المركز الثالث بهدفه في نسخة 2025، ليواصل امتداد الإرث الهجومي للفراعنة عبر الأجيال.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا وذكريات ثقيلة بين المنتخبين، بعد نهائي نسخة 2021.