ليلة صمود مصري.. الفراعنة يعبرون كوت ديفوار إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

أنهى منتخب مصر اختبارًا عصبيًا بالغ الصعوبة أمام كوت ديفوار، ونجح في حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد فوز مثير بنتيجة 3-2، في مباراة تقلبت تفاصيلها حتى الدقائق الأخيرة، لكنها انتهت بابتسامة مصرية خالصة، أكدت قدرة الفراعنة على إدارة المواجهات الكبرى.

دخل المنتخب المصري المباراة بتركيز عالٍ وفرض إيقاعه مبكرًا، مستفيدًا من التنظيم الجيد والانتشار السليم في وسط الملعب، ولم ينتظر الفراعنة طويلًا لفرض كلمتهم، إذ افتتح عمر مرموش التسجيل في الدقيقة الرابعة، مانحًا منتخب بلاده أفضلية معنوية مبكرة أربكت حسابات المنتخب الإيفواري.

وواصلت مصر ضغطها، ونجحت في ترجمة تفوقها بهدف ثانٍ عبر رامي ربيعة في الدقيقة 32، بعد استغلال مثالي لكرة ثابتة، ليؤكد المنتخب المصري حضوره الذهني وقدرته على استثمار التفاصيل الصغيرة، ورغم تقليص كوت ديفوار الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف عكسي، حافظ المنتخب المصري على هدوئه وأنهى النصف الأول متقدمًا في النتيجة ومتماسكًا في الأداء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر إصرار الفراعنة على حسم الأمور مبكرًا، وهو ما تُرجم في الدقيقة 52، حين ظهر محمد صلاح في الموعد، وسجل الهدف الثالث، مؤكدًا قيمته القيادية وتأثيره الكبير في المباريات المهمة، ومانحًا منتخب مصر هامش أمان مهم في النتيجة.

وحاول منتخب كوت ديفوار العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق مجددًا، لتتحول الدقائق الأخيرة إلى صراع أعصاب حقيقي، إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، إلى جانب خبرات اللاعبين، ساعدت مصر على امتصاص الضغط والحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب مصر مشواره القاري بثبات، ويضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في نصف نهائي البطولة، في مواجهة منتظرة تقام يوم الأربعاء المقبل، وتحمل في طياتها صراعًا جديدًا على طريق الحلم الإفريقي، في ظل طموح مصري واضح باستعادة اللقب القاري وكتابة فصل جديد في سجل الإنجازات.