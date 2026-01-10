رغم وداع الكونغو.. «لومومبا» يعود للحياة في مدرجات «الكان»

لم يمنع خروج منتخب الكونغو الديمقراطية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، اسم «لومومبا» من أن يفرض حضوره بقوة داخل البطولة، بعدما تحول إلى رمز أعاد تسليط الضوء على المعنى الحقيقي لكرة القدم، بوصفها مساحة للمشاعر.

وكانت قصة المشجع الكونغولي «لومومبا» قد خطفت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام خلال مباريات منتخب بلاده في البطولة، بعدما ظهر في المدرجات وهو يؤدي حركة مستوحاة من الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، رافعاً قبضته في الهواء كإشارة معروفة ارتبطت بخطاباته ومواقفه السياسية، في تعبير صريح عن الانتماء الوطني، لتتحول اللقطة سريعاً إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



ورغم وداع الكونغو الديمقراطية المنافسات، عادت قصة «لومومبا» إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من داخل المستطيل الأخضر، حين احتفل اللاعب النيجيري أكور أدامز بهدفه في شباك الجزائر على طريقة المشجع الكونغولي، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً، واعتبرت رسالة تقدير وإنصاف للروح الرياضية.



وكان أكور أدامز قد شارك في فوز منتخب نيجيريا على الجزائر بهدفين دون رد، في مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وسجل الهدف الثاني لـ«النسور الخضر» خلال الشوط الثاني، ليؤكد تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره المغربي في نصف نهائي البطولة، مساء الأربعاء 14 يناير الجاري، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين طموح أصحاب الأرض وخبرة النسور الأفريقية.