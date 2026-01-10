موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

تتجه أنظار القارة الإفريقية إلى مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي منتخبا المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة تصنف كـ«نهائي مبكر» بالنظر إلى قيمة المنتخبين، وتاريخهما القاري، والطموحات الكبيرة المحيطة بهما في النسخة الحالية.

ويخوض المنتخب المغربي المباراة بعدما واصل عروضه القوية في البطولة، ونجح في حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب فوزه على الكاميرون بهدفين دون رد في ربع النهائي، في لقاء عكس الانضباط التكتيكي والثبات الذهني لـ«أسود الأطلس»، وسط دعم جماهيري كبير في العاصمة الرباط.

في المقابل، بلغ منتخب نيجيريا الدور ذاته بعد إقصاء منتخب الجزائر بثنائية نظيفة، في مواجهة أكد خلالها «النسور الخضر» جاهزيتهم للمواعيد الكبرى، وقدرتهم على فرض أسلوبهم في الأدوار الإقصائية، مستفيدين من قوة عناصرهم الهجومية وخبرتهم القارية.

وتقام مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مساء الأربعاء 14 يناير الجاري، على أرضية الملعب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في مواجهة ينتظر أن تحسمها التفاصيل، بين طموح مغربي مشروع لبلوغ النهائي على أرضه، ورغبة نيجيرية في استعادة الهيبة القارية والعودة لمنصات التتويج.

يذكر أن المنتخب المغربي كان قد تجاوز تنزانيا ثم الكاميرون في دوري ثمن وربع النهائي على الترتيب، بينما شق المنتخب النيجيري طريقه إلى نصف النهائي بعد التفوق على موزمبيق ثم الجزائر، ليضرب المنتخبان موعدًا في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.