الجزائر تودع «الكان».. ونيجيريا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي



ودعت الجزائر منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 من الدور ربع النهائي، بعدما سقطت أمام نيجيريا بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ملعب مراكش الكبير، ليحجز «النسور الخضر» بطاقة العبور إلى نصف النهائي ويضربوا موعداً مرتقباً مع منتخب المغرب.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة في شوطها الأول، مع محاولات متبادلة من الطرفين لفرض الإيقاع، قبل أن تنجح نيجيريا في ترجمة أفضليتها مع بداية الشوط الثاني، حين افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة 47، مستغلاً ارتباكاً دفاعياً داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنتخب الجزائري.



ومع محاولات الجزائر للعودة في النتيجة، فرض المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات اللعب، واعتمد على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة في الهجوم، قبل أن يوجه أكور جيروم آدامز الضربة القاضية بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، مؤكداً تفوق نيجيريا وحسمها بطاقة التأهل.



وحاول «محاربو الصحراء» تقليص الفارق في الدقائق المتبقية، إلا أن التماسك النيجيري حال دون ترجمة الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة بخروج جزائري من البطولة، رغم الآمال الكبيرة التي رافقت الفريق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب النيجيري مشواره بثبات في البطولة، ليصطدم بمنتخب المغرب في نصف النهائي، في مواجهة منتظرة تجمع بين صاحب الأرض وأحد أبرز المرشحين للقب، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة تعد من أبرز محطات «الكان» في نسخته الحالية.