بطولة أفريقيا تفتح ملف مستقبل دياز مع ريال مدريد

فتحت المستويات المبهرة التي قدمها إبراهيم دياز رفقة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، الباب أمام إعادة تقييم مستقبله داخل ريال مدريد، بعدما تحول أداؤه في البطولة إلى رسالة غير مباشرة لإدارة النادي والجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن النجم المغربي، الذي يعيش ما وصفته بـ«بطولة العمر»، أصبح أحد أبرز وجوه النسخة الحالية من «الكان»، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي بأداء استثنائي ومعدل تهديفي مذهل بلغ خمسة أهداف في خمس مباريات متتالية، أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا وتنزانيا والكاميرون.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن المغرب لم يربح لاعبًا مميزًا فقط بعد تحويل وجهته الدولية من إسبانيا، بل كسب قائدًا قادرًا على صناعة الفارق، مشيرة إلى أن ما يقدمه دياز في البطولة القارية يؤكد أنه لم يعد «لاعب دكة» كما صنف في ريال مدريد، بل نجمًا يستحق دورًا أساسيًا في مشروع الميرنغي.

وأضافت «آس» أن هذا التألق يضع إدارة ريال مدريد أمام تساؤلات جادة حول مستقبله مع النادي، خاصة أن اللاعب يقدم أداءً أكثر نضجًا وتنوعًا من الناحية التكتيكية، ويظهر انسجامًا مميزًا مع زميله في المنتخب أشرف حكيمي، واصفة الثنائي بـ«الشراكة الذهبية» التي تترجم التفوق المغربي داخل الملعب.

وتابعت الصحيفة: «إذا كان هناك أي تردد في ريال مدريد بشأن تجديد عقد إبراهيم أو منحه أدوارًا أكبر، فإن ما يفعله الآن في إفريقيا ينهي الجدل تمامًا.. لقد أثبت أنه يملك الشخصية والجودة ليكون ضمن الأعمدة الأساسية في أي مشروع كبير».