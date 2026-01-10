نهائي السوبر الإسباني .. ألونسو يكشف كواليس القرار الأصعب في ريال مدريد



يدخل ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، غداً الأحد، وسط حالة من الترقب، بعدما كشف تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، عن كواليس القرار الأصعب قبل الكلاسيكو، والمتعلق بمدى جاهزية كيليان مبابي للمشاركة في المواجهة، مؤكداً أن الأمر يخضع لحسابات دقيقة، تتجاوز الرغبة في المجازفة.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المباراة، شدد ألونسو على أن مبابي تحسن بشكل واضح، بعد الإصابة التي أبعدته في الفترة الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن الجهاز الفني لن يتخذ أي قرار متهور، موضحاً أن المخاطرة يجب أن تكون محسوبة، وأن مشاركة اللاعب ستتحدد بناء على حالته البدنية بعد الحصة التدريبية الأخيرة.



وأوضح مدرب ريال مدريد أن الفريق لا يفكر بعقلية المغامرة في النهائيات، رغم القيمة الفنية الكبيرة لمبابي وتأثيره المعروف في المباريات الكبرى، مشيراً إلى أن النهائي يتطلب توازناً بين الجاهزية البدنية والاستقرار الفني، خصوصاً في ظل ضغط المباريات، وقصر فترة الاستشفاء.

وتطرق ألونسو أيضاً إلى حالة فينيسيوس جونيور، معتبراً أن الجانب الذهني سيكون عنصراً حاسماً في الكلاسيكو، ومؤكداً ثقته بقدرة لاعبيه على التعامل مع أجواء النهائي، سواء داخل الملعب أو خارجه.



على جانب آخر خاض النجم الفرنسي تدريبات فردية، صباح أمس الجمعة، في مقر فالديبيباس، في خطوة عكست التزامه بالعودة في أسرع وقت ممكن، وحرص الجهاز الفني على تجهيزه دون المجازفة بإرهاقه بدنياً قبل اللقاء.

وتزداد أهمية جاهزية مبابي بالنظر إلى سجله المميز في المباريات النهائية، حيث اعتاد ترك بصمته في المواعيد الكبرى، سواء مع باريس سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي أو ريال مدريد، وكان أبرزها تسجيله ثلاثية تاريخية في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، إلى جانب أهدافه المتواصلة في النهائيات المحلية والقارية.



ويراهن ريال مدريد على هذا العامل الذهني والخبرة الكبيرة لمبابي في مثل هذه المواجهات، خصوصاً أن الكلاسيكو يأتي أمام منافس مباشر، وفي بطولة قصيرة لا تحتمل الأخطاء، ما يجعل وجود لاعب قادر على الحسم في لحظة واحدة عنصراً فارقاً. يذكر أن نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد يقام، غداً الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.