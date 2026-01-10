تعديل طارئ في طاقم تحكيم كلاسيكو السوبر الإسباني

فرضت الساعات الأخيرة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، تعديلاً طارئاً على طاقم تحكيم الكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، بعد إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إجراء تغيير اضطراري قبل يوم واحد فقط من المواجهة المنتظرة.



وأعلن الاتحاد الإسباني رسمياً، إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو كحكم ساحة، مع إجراء تغيير في الحكم الرابع، بعد تعرض أدريان كورديرو فيغا لإصابة حالت دون مشاركته، ليحل مكانه أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس.



ويملك كوينتيرو خبرة حديثة في بطولة السوبر، إذ سبق له الظهور حكمًا رابعًا في مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو بنصف النهائي، كما عمل مساعدًا لتقنية الفيديو في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ما عزز ثقة لجنة الحكام في اختياره لهذا الدور.



ويكتمل الطاقم التحكيمي بتواجد إنييجو برييتو وأنطونيو مارتينيز كحكمين مساعدين، وأدريان دياز حكمًا خامسًا، فيما سيتولى دانييل تروخيو سواريز مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بمساندة كل من ديفيد جالفيز راسكون وفيكتور جارسيا فيردورا.



وأدار مونويرا مونتيرو 28 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني 18 فوزًا مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، بينما أدار لريال مدريد 22 مباراة، فاز الميرنغي في 16 منها، وتعادل مرتين، وخسر مباراتين فقط، بنسبة انتصارات أعلى.