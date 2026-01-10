إذا تأهلت مصر.. سيناريو ناري ينتظر صلاح في أمم أفريقيا

يفتح تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 الباب أمام سيناريو ناري، قد يضع النجم المصري محمد صلاح وجهاً لوجه مع زميله السابق في ليفربول ساديو ماني، في مواجهة تتجاوز حسابات التأهل وتمتد إلى صراع الحلم القاري الغائب عن قائد «الفراعنة».



وفي حال تجاوز منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في مواجهة الليلة بربع نهائي البطولة، سيضرب موعداً مرتقباً مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، بعدما حسم الأخير تأهله على حساب مالي بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن هذا السيناريو المحتمل يعيد فتح ملف المقارنة بين النجمين، بعدما قاد ساديو ماني منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2021 على حساب مصر، في وقت لا يزال فيه محمد صلاح يبحث عن لقبه القاري الأول مع «الفراعنة»، رغم مسيرته الحافلة بالإنجازات على مستوى الأندية.



وأكدت الصحيفة أن عامل الزمن بات يفرض ضغطاً متزايداً على مشوار صلاح الدولي، خاصة بعد مرور أربعة أعوام على تتويج السنغال، دون أن ينجح نجم مصر في كسر عقدة البطولات القارية مع منتخب بلاده، ما يمنح المواجهة المحتملة طابعاً استثنائياً في البطولة.