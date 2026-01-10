جدل تحكيمي يرافق تأهل المغرب إلى نصف نهائي الكان

رافق تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 جدل تحكيمي، عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد في ربع النهائي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وشهدت مطالبات متبادلة بركلات جزاء من الجانبين.

وشهدت المواجهة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث طالب لاعبو المنتخب الكاميروني بالحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الثاني، في وقت احتج فيه لاعبو المغرب على عدم احتساب ركلتين في الشوط الأول، ما فتح باب الجدل عقب نهاية اللقاء.



وفي هذا السياق، خرج وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، للرد على ما أثير بشأن التحكيم، مؤكدًا أن انتصارات المغرب لا تحسم بقرارات الحكام، بل بما يقدمه الفريق فوق أرضية الملعب.

وقال الركراكي: «منذ بداية البطولة، هناك من يحاول ترويج فكرة أن المنتخب المغربي يستفيد من التحكيم، وهو أمر أرفضه تمامًا»، مضيفًا: «لو أردت الحديث عن التحكيم، لقلت إن هناك مباريات لم نحتسب فيها ركلات جزاء واضحة، لكنني أفضل دائمًا التركيز على الأداء داخل الملعب».



وأوضح مدرب «أسود الأطلس» أن فريقه خاض مباريات لم يستفد فيها من أي قرارات تحكيمية، قائلاً: «لعبنا مباريات في كوت ديفوار وأمام جنوب أفريقيا دون أي امتيازات، بل إنني تعرضت للإيقاف دون سبب واضح، ومع ذلك لم نثر أي جدل».



وشدد الركراكي على أن الأرقام تبقى الفيصل في تقييم المباريات، مؤكدًا أن المنتخب المغربي تفوق من حيث السيطرة وصناعة الفرص، دون أن يلغى أي هدف لأي من الطرفين، معتبرًا أن التركيز على التحكيم محاولة للتقليل من عمل فريقه في البطولة.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المغربي مشواره في كأس أمم إفريقيا، ضاربًا موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر، في وقت تتطلع فيه الجماهير المغربية لمواصلة الحلم القاري.