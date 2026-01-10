تدوير التشكيلة يكلف منتخبنا الأولمبي الخسارة أمام اليابان في كأس آسيا

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره حامل اللقب، الياباني، بثلاثية نظيفة سجلها برايان نواديك ويوتو أوزيكي وشوسوكي فورويا، في الدقائق 5 من ركلة جزاء و37 و82 من زمن مباراتهما على استاد قاعة مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 في مدينة جدة.

وتوقف رصيد منتخبنا عند 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب القطري بهدفين نظيفين، بينما رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية بخماسية نظيفة.



وتأثر أداء منتخبنا سلبياً، بعدما بدأ مدربنا مارسيلو برولي، بتشكيلة مغايرة عن مواجهتنا الافتتاحية، بهدف تدوير اللاعبين استعداداً للجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتي تقام مباراتاها في توقيت واحد بالساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات، ويلتقي فيهما منتخبنا مع نظيره السوري، ومنتخب اليابان مع منتخب قطر.

ومنح التغيير في تشكيلة منتخبنا الأفضلية للمنتخب الياباني في اللقاء، خصوصاً في الشوط الأول، الذي شهد صدمة مبكرة لمنتخبنا باحتساب ركلة جزاء ضده بعد عرقلة لاعبنا أحمد مال الله، للياباني يوتو أوزيكي، ونفذها بنجاح برايان نواديك في الدقيقة 5.



وواصل المنتخب الياباني نهجه الهجومي باللعب بطريقة 3-4-3، أمام استمرار تغلب الحذر الدفاعي على أداء منتخبنا، ليضيف «الساموراي الأولمبي» هدفه الثاني بتسديدة قوية بقدم يوتو أوزيكي، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، وينهي الشوط الأول لمصلحة اليابان بهدفين نظيفين.

وحاول منتخبنا الاعتماد على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، إلا أن فارق السرعات رجح كفة لاعبي اليابان دفاعياً، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم لمنتخبنا في الدقيقة 65، وأجرى منتخبنا تغييرين اضطراريين بخروج علي المعمري وعيسى خلفان للإصابة في الدقيقتين 73 و77.



وتألق حارس منتخبنا، عدلي محمد، في التصدي مرتين لفرصتين للمنتخب الياباني في الدقيقة 80، وأكمل دفاعنا إنهاء أخطر فرص المنافس في الشوط الثاني، قبل أن يسجل شوسوكي فورويا، الهدف الياباني الثالث بكرة رأسية في الدقيقة 82، وتدخلت تقنية الفيديو لتأكيد صحة الهدف بعد وجود شك في تجاوز الكرة لخط المرمى، قبل أن يبعدها عدلي محمد.

ومع صافرة نهاية المباراة أكد منتخب اليابان تفوقه على منتخبنا الأولمبي بتحقيقه العلامة الكاملة بالانتصار في المواجهات الثلاث التي جمعت بين المنتخبين في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، ولكنه سجل 3 أهداف اليوم، بعدما سجل هدفين في كل من المباراتين السابقتين.