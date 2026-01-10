شباب الأهلي يستضيف الوصل في «ديربي دبي» بطموح مطاردة الصدارة



يستقبل شباب الأهلي ضيفه الوصل على ملعبه في استاد راشد، في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غد الأحد، في «ديربي دبي» المؤجل من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، بطموح مشروع من الفريقين بالخروج بنقاط المباراة كاملة، وتعزيز حظوظهما في المنافسة بقوة على درع الدوري، الذي يدافع عنه «الفرسان» بعد صعودهم إلى منصة تتويجه في الموسم الماضي.



وانتزع شباب الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه في الجولة 12 على مضيفه البطائح 4-0، وجاء ذلك على حساب الوصل، الذي تراجع إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام مضيفه كلباء 2-2، فيما يعتلي العين القمة برصيد 30 نقطة، ما يعني أن فوز أي منهما في لقاء الغد، يزيد من ضغطه على المتصدر قبل نهاية الدور الأول للدوري.



ووصف باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، مواجهة الوصل بالمواجهة المهمة كبقية المباريات في سباق الدوري مع ضرورة إعطاء الاستمرارية لما تم تنفيذه من بداية العام، ووجه رسالة شكر للجماهير، التي حضرت المباراة السابقة أمام البطائح.



وبين أن الجماهير يستحقون الثناء، بعد أن حرصوا على مساندة الفريق خارج أرضه، مضيفاً أن الطبيعي أن يرتفع عدد الجماهير في المباريات المهمة القادمة، مؤكداً أهمية وجود الجماهير في جميع المباريات داخل وخارج ملعب الفريق.



ومن جانبه أوضح لاعب شباب الأهلي، تياغو سكاربينو، أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما يجعلهم يبذلون كل ما يملكون من أجل الخروج بالمكسب، وحصد النقاط الثلاث، وتمنى أن يوفق مع زملائه في تقديم ما يرضي التطلعات، وأن يكونوا عند حسن ظن الجماهير، التي ظلت تساند الفريق في كل الأوقات.