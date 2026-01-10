5 رومانيين لعبوا مع «الزعيم».. آخرهم أدريان شوت

أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع لاعب متوسط الميدان، الروماني أدريان خورخي شوت، حتى عام 2028، قادماً من فريق نادي ستيوا بوخارست الذي ينشط في الدوري الروماني، ويعتبر اللاعب أول صفقة للعين في الميركاتو الشتوي، وينتظر أن يظهر بالقميص البنفسجي رقم 89 في مباراة الفريق المقبلة.



ويعتبر شوت هو اللاعب الروماني الخامس الذي يرتدي قميص العين بعد كل من ميريل رادوي، وياسين الغناسي، وفالنتين، وعمير اتزيلي، وهو اللاعب الأجنبي رقم 55 الذي يلعب لصفوف الزعيم خلال عهد الاحتراف، ويجيد اللعب في متوسط الميدان كمحور ويميل للدفاع ويتميز بتسديداته القوية.



وانضم شوت «26 عاماً» إلى قائمة أربعة أجانب يلعبون حالياً في صفوف العين وهم التوغولي لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، والباراغوياني أليخاندرو كاكو، المصري رامي ربيعة.



ويعد شوت من الركائز الأساسية في فريق ستيوا بوخارست، وشارك معه في أكثر من 200 مباراة وسجل 14 هدفاً، وفي هذا الموسم 2025-2026، لعب مع الفريق في الدوري الروماني في 19 مباراة، منها 16 أساسياً وسجل هدفاً وصنع آخر، كما لعب معه في الدوري الأوروبي وتصفيات دوري أبطال أوروبا قبل انتقاله أخيراً للعين، ومثل المنتخب الروماني الأول، وكان ضمن القائمة المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، وبلغ مجموع مشاركاته الدولية 8 مباريات حتى مطلع العام الحالي 2026.