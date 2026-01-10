إيتو للاعبي الكاميرون: لدي دموع في عيني لكني أطلب منكم ألا تبكوا

قال صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إنه يشعر بـ«حزن عميق» عقب خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، إثر خسارته أمام المنتخب المغربي بهدفين دون رد، داعياً في الوقت ذاته اللاعبين إلى التمسك بالكرامة والفخر بما قدموه خلال البطولة.



وأضاف إيتو، النجم السابق لبرشلونة وانتر ميلان والمنتخب الكاميروني، مخاطباً لاعبي «الأسود غير المروضة» في غرفة تغيير الملابس عقب انتهاء المباراة: لدي دموع في عيني، لكني أطلب منكم ألا تبكوا يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم وبما قدمتموه في هذه المنافسة لقد رأينا فريقاً من الرجال، فريقاً يمثل الكاميرون حقاً، بغض النظر عن نتيجة اليوم».



وشدد رئيس الاتحاد الكاميروني على ضرورة الحفاظ على الهدوء بعد الإقصاء، قائلاً: «علينا أن نبقى «كرماء» كما يليق بالكاميرونيين، وألا ندلي بتصريحات غير لائقة. الكرامة هي الأهم في مثل هذه اللحظات». وأكد إيتو أن القوة الحقيقية للمنتخب تكمن في تماسك المجموعة، مضيفاً: «أتمنى أن تحافظوا على روح الجماعة التي جعلتنا نحلم. ملايين الكاميرونيين فخورون بما قدمتموه، وأنا واحد منهم».



واعتبر إيتو أن الخروج من البطولة لا يمثل نهاية الطريق، بل «بداية جديدة»، موضحاً: لقد انتهت هذه البطولة، لكنها انطلاقة جديدة. من الآن فصاعداً، ستكون التوقعات أعلى، ولن نقبل بأقل مما قدمناه في هذه النسخة.

كما وجه إيتو شكره إلى الجهاز الفني، وعلى رأسه المدرب ديفيد باجو، قائلاً: أشكرك على قبولك هذه المهمة الصعبة والجميلة في آن واحد. لقد أنجزتها ككاميروني حقيقي، ولا يمكنني إلا أن أكون فخوراً بك. وختم إيتو تصريحاته برسالة قوية حول المستقبل، مؤكداً: هذه أول انتصاراتنا الحقيقية في كأس أفريقيا المقبلة، سنعود من أجل الفوز باللقب، لن نختبئ، سنأتي للفوز في كل مباراة، ابدأوا الاستعداد من اليوم، لأننا سنأخذ ثأرنا.