لغز غياب عادل والمنصوري عن المنتخب الأولمبي

تغيب سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري، لاعبا شباب الأهلي، عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، دون تفسير، على الرغم من وجودهما في القائمة المختارة من قبل المدرب مارسيلو برولي للمشاركة في البطولة، والتي ضمت 23 لاعباً.

وأشار اتحاد الكرة الإماراتي، في تقرير نشره قبل لقاء منتخبنا وقطر في الجولة الأولى للمجموعة الثانية الآسيوية، إلى أن اللاعبين تخلفا عن السفر دون ذكر أي أسباب، فيما تحدث برولي في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء قطر عن تغيب سلطان عادل عن المشاركة في المباراة بسبب الإصابة.

وفي اليوم التالي مباشرة، شارك عادل والمنصوري مع شباب الأهلي في مباراته أمام البطائح في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وساهما في تحقيق «الفرسان» فوزاً كبيراً برباعية نظيفة، ولكنهما يواصلان الغياب عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي في مباراته أمام المنتخب الياباني مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

واختار برولي تشكيلة منتخبنا الإماراتي الأولمبي لمواجهة نظيره الياباني، وضمت عدلي محمد في حراسة المرمى، ومعه في الدفاع ليوناردو أميسيميكو، خميس المنصوري، منصور صالح، وريتشارد أكونور، وفي الوسط مطر الشامسي، أحمد مال الله، علي المعمري، وسولومون سوسو، وفي الهجوم عيسى خلفان ومايد الكاس.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد مرزوق البدواوي، مبارك بني زامه، علي عبد العزيز، منصور سعيد، محمد خليل، هزاع الحمادي، يوسف المرزوقي، محمد الوافي، جونيور نداي، حازم عباس، سيف المنهالي، وخالد توحيد.