عمورة يطوي صفحة الجدل بوداع إنساني بعد الاعتذار لمشجع الكونغو الديمقراطية

حرص محمد الأمين عمورة، لاعب منتخب الجزائر، على وداع مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية في المطار لحظة مغادرته إلى بلاده، عقب خروج منتخب الكونغو الديمقراطية من نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب حتى 18 يناير الجاري.

وجاء وداع عمورة بعدما سبق واعتذر عن احتفاله عقب الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والذي اعتبره البعض ساخراً من أحد رموز الكونغو الديمقراطية، والذي جسده المشجع في المدرجات.

وكان عمورة قد احتفل بعد فوز الجزائر بهدف دون مقابل على الكونغو الديمقراطية قرب نهاية الوقت الإضافي في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية، وتوجه عمورة إلى مشجعي الكونغو الديمقراطية ورفع يده عالياً ليحاكي مشجعاً دأب على حضور مباريات منتخب بلاده على هيئة زعيم التحرر الوطني في بلاده باتريس لومومبا، ما أثار انتقادات للاعب فولفسبورغ الألماني.

وكتب عمورة (25 عاماً) عبر حسابه على «إنستغرام» حينها: «في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات، وكنت فقط أمزح بروح رياضية، دون سوء نية أو رغبة في استفزاز أي شخص، وإذا أسيء فهم تصرفي، فأنا أعتذر بصدق، فلم يكن على الإطلاق قصدي».