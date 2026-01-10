بقميص استثنائي.. برشلونة يستفز ريال مدريد قبل نهائي السوبر

بقميص استثنائي، اختار برشلونة أن يوجه رسالة مبكرة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، في خطوة حملت أبعادًا نفسية، وتعيد استحضار واحدة من أكثر الليالي إيلامًا في ذاكرة الميرنغي.

وحسم النادي الكتالوني قراره بالظهور في المباراة النهائية بالقميص الرابع، وهو القميص ذاته الذي ارتداه الفريق في نصف النهائي أمام أتلتيك بلباو، وارتبط بتصميم خاص يستلهم الفوز التاريخي على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب «سانتياغو برنابيو»، المباراة التي شهدت تصفيق جماهير الريال للنجم البرازيلي رونالدينيو.

ويحمل القميص طابعًا تذكاريًا دقيق التفاصيل، إذ يضم تدرجين من اللون الأزرق مع خطوط غير متوازية ترمز لمسار هدفي صامويل إيتو ورونالدينيو في تلك المواجهة الشهيرة، إضافة إلى نقش دقائق تسجيل الأهداف داخل "ياقة" القميص.

ويأتي هذا الاختيار مع استعداد الفريقين لخوض كلاسيكو جديد على لقب محلي، بعد تأهل ريال مدريد إلى النهائي عقب فوزه على أتلتيكو مدريد، فيما بلغ برشلونة المباراة الختامية باكتساح أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد.

ورغم الجدل الذي أثاره القميص بين جماهير برشلونة منذ طرحه بسبب تصميمه غير التقليدي، فإن ظهوره الأول ارتبط بنتيجة كبيرة، ما عزز القناعة داخل النادي بأنه قد يتحول إلى «تميمة حظ» في نهائي السوبر، خاصة إذا نجح الفريق في التتويج باللقب السادس عشر في تاريخه بالبطولة.