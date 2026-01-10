قمة عربية محتملة.. اختبار ثقيل لمنتخب المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا

يستعد منتخب المغرب لخوض اختبار من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي عقب فوزه المستحق على الكاميرون بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع مواجهة قوية قد تحمل طابعًا عربيًا خالصًا أمام الجزائر، أو صدامًا كلاسيكيًا أمام نيجيريا.

وكان «أسود الأطلس» قد أكدوا جاهزيتهم للمنافسة على اللقب، بتجاوز منتخب الكاميرون في ربع النهائي على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وسط دعم جماهيري كبير، حيث سجل إبراهيم دياز الهدف الأول، قبل أن يعزز إسماعيل صيباري التفوق المغربي بالهدف الثاني، في مباراة أظهرت توازن المنتخب على المستويين الدفاعي والهجومي.

وينتظر المنتخب المغربي في نصف النهائي الفائز من القمة المرتقبة بين الجزائر ونيجيريا، وهي مواجهة توصف بـ«النهائي المبكر»، نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما القاري.

وفي حال تأهل الجزائر، سيكون المغرب على موعد مع قمة عربية نارية تحمل أبعادًا تنافسية وجماهيرية خاصة، أما عبور نيجيريا فسيضع أسود الأطلس أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجًا وحضورًا في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء 14 يناير 2026، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في مواجهة تمثل الخطوة الأخيرة قبل بلوغ النهائي المقرر يوم 18 يناير على الملعب ذاته.

ويدخل المنتخب المغربي هذا الدور مسلحًا بأرقام مميزة في البطولة، أبرزها توهج إبراهيم دياز الذي واصل التسجيل للمباراة الخامسة تواليًا، إلى جانب الصلابة الدفاعية والنجاعة في الكرات الثابتة، وهي عناصر صنعت الفارق في الأدوار الإقصائية.