موعد مباراة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

يستعد المنتخب المغربي لخوض محطة مهمة في مشواره القاري، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة «أسود الأطلس» في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عقب تأهله المستحق على حساب المنتخب الكاميروني، في بطولة يستضيفها المغرب وسط طموحات جماهيرية كبيرة بالذهاب حتى النهاية.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد فوزه على الكاميرون بهدفين دون رد، في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، حيث سجل إبراهيم دياز الهدف الأول، وأضاف إسماعيل صيباري الهدف الثاني، في مباراة أكدت جاهزية أصحاب الأرض على المستويين الفني والذهني.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء 14 يناير 2026، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في مواجهة مرتقبة ينتظر فيها «أسود الأطلس» الفائز من القمة النارية التي تجمع بين منتخبي الجزائر ونيجيريا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في مباراة يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا، دعمًا لمسيرة المنتخب المغربي في البطولة.

ويدخل المغرب مباراة نصف النهائي بمعنويات مرتفعة، مدعومًا بأرقام مميزة في النسخة الحالية، أبرزها تألق إبراهيم دياز، الذي بات أول لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا يسجل في خمس مباريات متتالية، إلى جانب الهدف التاريخي لإسماعيل صيباري الذي حمل الرقم 2000 في تاريخ البطولة.

وتمثل مواجهة نصف النهائي الخطوة الأخيرة قبل بلوغ المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 18 يناير على نفس الملعب، في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي كتابة فصل جديد في تاريخه القاري، باحثًا عن اللقب الإفريقي الثاني بعد تتويج 1976، وسط آمال كبيرة بأن تتحول استضافة البطولة إلى إنجاز مكتمل الأركان داخل المستطيل الأخضر.