جماهير مانشستر يونايتد تتحرك ضد الإدارة قبل مواجهة فولهام

تتجه جماهير مانشستر يونايتد إلى تصعيد جديد ضد إدارة النادي، مع الإعلان عن تنظيم احتجاجات قبل مواجهة فولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي، في خطوة تعكس حالة الغضب المتصاعدة داخل المدرجات بسبب القرارات الإدارية الأخيرة، والتي يرى المشجعون أنها ساهمت في تراجع مكانة النادي وتحويله إلى «أضحوكة» على حد وصفهم.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، تقود ما يعرف بـ«مجموعة عام 1958» الدعوة للاحتجاج، وهي المجموعة نفسها التي سبق لها تنظيم وقفات جماهيرية حاشدة ضد سياسات الإدارة في العام الماضي، قبل أن تتراجع حينها عن تنفيذ بعض التحركات، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت الغضب إلى الواجهة مجددًا، في ظل ما وصفته الجماهير بحالة التخبط الإداري المستمرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن السخط الجماهيري تزايد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد قرار إقالة المدرب روبن أموريم، وهو القرار الذي اعتبره المشجعون دليلاً جديدًا على غياب الرؤية والاستقرار داخل النادي، حتى وإن أقروا بأن الأداء الفني للفريق لم يكن مقنعًا في الفترة الأخيرة.

وأكدت المجموعة، في بيان رسمي، أن الاحتجاج لا يأتي دفاعًا عن المدرب المقال أو عن المستوى الذي قدمه الفريق تحت قيادته، بل احتجاجًا على ما وصفته بـ«سلسلة الكوارث الإدارية» التي تورط فيها السير جيم راتكليف، أحد ملاك النادي، معتبرة أن تلك القرارات حولت مانشستر يونايتد من ناد ينافس على القمة إلى «سيرك» إداري.

وشهدت مباراة بيرنلي الأخيرة بعض مظاهر الغضب، حيث رفعت الجماهير لافتات مناهضة للإدارة داخل ملعب «تيرف مور»، إلى جانب هتافات غاضبة ضد الملاك، في مؤشر واضح على أن الأزمة وصلت إلى العلاقة بين الجماهير وإدارة النادي.

ويواصل مانشستر يونايتد في الوقت الحالي بحثه عن مدرب مؤقت لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، وسط تداول أسماء عدة على رأسها أولي غونار سولشاير، في وقت تبدو فيه الأجواء مشحونة داخل «أولد ترافورد»، مع ترقب لما ستسفر عنه احتجاجات الجماهير وتأثيرها على مستقبل الإدارة والقرارات المقبلة داخل النادي.