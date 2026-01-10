بعد 22 عامًا من الغياب.. المغرب يعود إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

عاد المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 22 عامًا، عقب فوزه المستحق على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد، في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وسط حضور جماهيري مغربي كبير.

وقدم «أسود الأطلس» مباراة متوازنة على المستويين الدفاعي والهجومي، فرضوا خلالها سيطرتهم على مجريات اللقاء، ونجحوا في ترجمة تفوقهم إلى أهداف حاسمة أمام منتخب كاميروني حاول مجاراة الإيقاع دون أن ينجح في كسر التنظيم المغربي.

وافتتح إبراهيم دياز التسجيل للمغرب في الدقيقة 27، بعدما تابع كرة رأسية داخل منطقة الجزاء، ليواصل تألقه المميز في البطولة القارية، معززًا صدارته لقائمة الهدافين، وجاء الهدف الثاني عبر إسماعيل صيبري في الدقيقة 74، بتسديدة أنهت آمال الكاميرون في العودة، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية.

وجاء الهدفان من كرتين ثابتتين، في مؤشر واضح على جاهزية المنتخب المغربي وقدرته على استغلال التفاصيل الصغيرة في المباريات الإقصائية، وهو ما شكل الفارق في مواجهة قوية أمام أحد عمالقة القارة الإفريقية.

وبهذا الانتصار، يبلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ نسخة 2004، ليؤكد حضوره القوي في البطولة التي يستضيفها على أرضه، ويواصل مشواره نحو اللقب القاري الثاني في تاريخه بعد تتويج 1976.

وينتظر المغرب في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر، في محطة جديدة من مشوار المنافسة على اللقب، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بمواصلة الحلم الإفريقي حتى نهايته.