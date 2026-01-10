خمسة أهداف وخمسة أرقام.. إبراهيم دياز يضع اسمه بين كبار أفريقيا

تحولت مواجهة المغرب والكاميرون إلى ليلة استثنائية في مشوار «أسود الأطلس» بكأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حملت توقيع إبراهيم دياز، الذي واصل حضوره المميز وصناعة الفارق داخل الملعب، مسجلًا هدفًا جديدًا فتح له أبواب التاريخ، ورسخ مكانته كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية من البطولة، وعنوانًا للأرقام القياسية القارية المتتالية.

وسجل دياز هدف المنتخب المغربي الأول في شباك الكاميرون، ليعزز رصيده التهديفي في البطولة إلى خمسة أهداف، وهو الرقم الذي وضعه على قمة قائمة هدافي المغرب في نسخة واحدة من «الكان»، متفوقًا على أسماء تاريخية بارزة في الكرة المغربية.

وأصبح دياز الهداف المغربي الأكثر تسجيلًا في نسخة واحدة من كأس أمم أفريقيا، متجاوزًا أرقام أساطير مثل أحمد فرس ويوسف حجي وسفيان بوفال، الذين لم يتخط رصيد أي منهم ثلاثة أهداف في دورة واحدة.

ولم يتوقف إنجاز نجم ريال مدريد عند حدود الأرقام المغربية، إذ دخل تاريخ البطولة القارية من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس أمم أفريقيا ينجح في التسجيل خلال خمس مباريات متتالية في نسخة واحدة، وهو رقم غير مسبوق منذ انطلاق المسابقة.

وعلى الصعيد العربي، عادل دياز رقم المصريين محمد دياب «ديبة» في نسخة 1957 ومحمد ناجي جدو في نسخة 2010، كأكثر اللاعبين العرب تسجيلًا في نسخة واحدة من البطولة برصيد خمسة أهداف، ليضع نفسه خلف حسام حسن وحسن الشاذلي فقط في قائمة الهدافين العرب التاريخيين للبطولة.

كما قفز دياز إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع يوسف النصيري، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة أحمد فرس.