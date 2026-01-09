تصريح غير متوقع.. رياض محرز يفجر مفاجأة لجماهير الجزائر

فجر رياض محرز قائد منتخب الجزائر مفاجأة غير متوقعة، بعدما أعلن أن مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 ستكون الأخيرة في مسيرته القارية، ليضع جماهير “محاربي الصحراء” أمام حقيقة اقتراب نهاية مشوار أحد أبرز نجوم الكرة الجزائرية في البطولة الإفريقية.

وجاء تصريح محرز قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب، حيث أكد أن تركيزه الكامل ينصب على الحاضر، وعلى قيادة المنتخب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ساعيًا إلى إنهاء رحلته الإفريقية بلقب جديد يضاف إلى سجله مع الجيل الحالي.

وأوضح قائد الجزائر، في تصريحات نقلتها قناة «الكاس» القطرية، أن مباراة نيجيريا المقبلة تختلف تمامًا عن مواجهة المنتخبين في نسخة 2019، مشيرًا إلى أن أسلوب اللعب تطور لدى الطرفين، وأن التحدي هذه المرة أكثر تعقيدًا في ظل تقارب المستويات وقوة المنافسة في الأدوار الإقصائية.

وشدد محرز على أن المنتخب الجزائري قدم مستويات جيدة حتى الآن في البطولة، لكنه يدرك أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والتركيز، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الذهاب بعيدًا في المنافسة، بغض النظر عن دوره داخل الملعب، سواء شارك أساسيًا أو من على مقاعد البدلاء.

وتحدث نجم محاربي الصحراء عن علاقته بزملائه داخل المعسكر، موضحًا أنه يعيش توترًا كبيرًا عندما يكون خارج المستطيل الأخضر، لكنه يحترم قرارات الجهاز الفني، ويسعى دائمًا لدعم اللاعبين وتقديم النصائح لما فيه مصلحة الفريق.

واختتم محرز تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النسخة تمثل محطته الأخيرة في كأس أمم إفريقيا، معربًا عن أمله في أن تكون النهاية سعيدة بالتتويج باللقب، وتقديم وداع يليق بجماهير الجزائر وبما قدمه طوال مسيرته الدولية مع المنتخب.