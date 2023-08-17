وفاة متسابق الدراجات النارية نوجوتشي عن عمر 22 عاما بعد حادث

المصدر: آ ب

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قال منظمون اليوم الخميس إن متسابق الدراجات النارية الياباني هاروكي نوجوتشي فارق الحياة عن عمر 22 عاما بعد تعرضه لإصابات خطيرة في حادث مطلع الأسبوع في الجولة الرابعة لبطولة آسيا رود في إندونيسيا.

وأعلن مسؤولو البطولة في بيان أن متسابق فريق إس.دي.جيه هوندا، الذي احتل المركز الثالث بسباق سوزوكا-ثماني ساعات هذا الشهر، توفي في مستشفى شرق إندونيسيا متأثرا بالحادث يوم 16 أغسطس الماضي، وقدموا العزاء لعائلة وأصدقاء نوجوتشي.

وقضى نوجوتشي، الذي سطع اسمه في عالم الدراجات النارية في 2021 حين فاز بلقب سوبر ستوك 600 في اليابان، ثلاثة أيام في العناية المركزة، فيما ألغي السباق بعد الحادث الذي وقع بالمنعطف العاشر.

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