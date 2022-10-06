إيطاليا تصادر حشيشاً عليه صورة أشرف حكيمي

المصدر: وكالات

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فوجىء عناصر شرطة ميلانو الإيطالية بكميات كبيرة من الحشيش عليها صور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، في حوزة تاجر مخدارت بالمدينة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن عناصر القسم السادس من فرقة الشرطة المتنقلة في مدينة ميلانو أوقفوا مغربيا بحوزته 30 كليوغرام من الحشيش، والمفاجئ أن قطع الحشيش عليها صور نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي.

ونصب رجال الشرطة كمينا للتاجر وأقفوه بعد تبادله طردا مع رجل ألباني، وعثر رجال الشرطة على أكثر من 11500 ألف يورو نقدا في حقيبة، وبعد تفتيش سيارته عثر على الحشيش وعليه صور حكيمي.

ولعب حكيمي في فريق المدنية الإيطالية، إنتر ميلانو، قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان.

ولم تكشف الشرطة الإيطالية سبب وضع صورة حكيمي على الحشيش المصادر.

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