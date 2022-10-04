الإمارات تشارك في اجتماعات الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية

المصدر: وام

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يشارك وفد من جمعية الإعلام الرياضي الإماراتي في اجتماعات "كونجرس" الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في نسخته الـ84 التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.

ويمثل وفد جمعية الإعلام الرياضي في حضور هذه الاجتماعات عبدالله إبراهيم، رئيس الجمعية، ومحمد الجوكر الأمين العام.

ويتضمن جدول أعمال "الكونجرس"، الذي يعقد برئاسة جياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة، مناقشة العديد من الأعمال ذات الصلة بالصحافة الرياضية الدولية في طليعتها انتخابات المكتب التنفيذي وانتخابات الاتحادات القارية ومنها قارة آسيا.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول للاتحاد الدولي للصحافة الرياضة منذ بَدْء جائحة كورونا بعد اجتماع "الكونجرس" الـ83 الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست في 2020.

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