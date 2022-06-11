البدري لن يُدفن في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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كشف زيدون ابن الراحل مؤيد البدري، المعلق الرياضي العراقي الشهير، والذي فارق الحياة في إنجلترا اليوم السبت، النقاب عن أن والده أوصى بإجراء مراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله تعالى فيه.

شخصية بارزة

وجاء كشف زيدون النقاب عن وصية والده، رداً على توجيه مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق بنقل جثمان الراحل البدري إلى العراق وإجراء تشييع مهيب يليق بمكانة البدري الذي يعد من بين أبرز الشخصيات العراقية، وصاحب التاريخ الرياضي الناصع عراقيا وعربيا واقليميا.

حياة حافلة

وقدم الكاظمي، تعازيه إلى أسرة الراحل البدري، وعموم الشعب العراقي في وفاة شيخ المعلقين العراقيين، الذي وافاه الأجل اليوم السبت في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة العراق والمجتمع الرياضي.

أسرة الراحل

كما قدم عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، التعازي لذوي الراحل البدري، وجميع أبناء الأسرة الرياضية العراقية، مذكرا بالمسيرة الناصعة لفقيد العراق.

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