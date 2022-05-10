الزبير يكرم فائز بجبوج ويشيد بمسيرته المهنية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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كرّم عمر الزبير الحكم الدولي المونديالي بكرة اليد، الزميل فائز بجبوج تقديراً لمسيرته المهنية الكبيرة في العمل الإعلامي في الدولة خاصة في تغطية الأنشطة الرياضية المختلفة بوجه عام وكرة اليد بوجه خاص، إلى جانب رياضة الجولف والبولو والعديد من الرياضات الفردية والجماعية ويعد بجبوج كذلك من أوائل مدربي كرة اليد بالدولة منذ عام 1976 بنادي الوصل فضلاً عن إشرافه على تدريب منتخبي الإمارات للرجال والشباب لكرة اليد منذ تأسيس اتحاد الإمارات لكرة اليد في 1976.

وأشاد الزبير بمسيرة فائز بجبوج المتميزة والمشرفة في المجال الإعلامي خلال العقود الماضية، والتي امتدت لأكثر من نصف قرن قضاها بدولة الإمارات العربية وجهوده السابقة إبان وجوده مدرباً لمنتخبات كرة اليد في الدولة، هذا الى جانب كونه مدرساً للتربية الرياضية بمدارس دبي وقال إن هذا التقدير يمثل قدراً بسيطاً من الوفاء والعرفان لمسيرة طويلة من العطاء المهني.

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