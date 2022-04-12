قيمتها نصف مليون دولار.. بيكهام يهدي نجله سيارة كلاسيكية بمناسبة زفافه

المصدر: البيان

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أهدى نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، نجله سيارة كلاسيكية معدلة، طراز جاكوار 1958، بمناسبة احتفاله بزفافه خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، فإن السيارة تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، بعد إعادة تصميمها وتزويدها بنظام التشغيل الكهربائي من قبل شركة «Lunaz» التي يمتلك فيها بيكهام أسهماً بقيمة 10%.

وأنخرط بيكهام في البكاء أثناء إلقاء كلمة للحضور خلال حفل زفاف نجله، حيث خاطبهم لمدة 5 دقائق وأكد فخره بهذا اليوم الذي شهد زفاف ابنه الأول.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن حفل زفاف «بروكلين» نجل بيكهام، تجاوز تكلفته 3.5 ملايين دولار.

يذكر أن بروكلين نجل بيكهام، تزوج من الممثلة الأمريكية وعارضة الأزياء نيكولا بيلتز، نجلة رجل الأعمال الأمريكي نيلسون بيلتز.

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