بنزيما: رمضان جزء من حياتي

المصدر: البيان

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تحدث كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، عن تأثير الصيام في شهر رمضان على فاعليته في التدريبات والمباريات.

وأجرى بنزيما مقابلة صحافية مع مجلة «Esquire» الأمريكية، وسئل هل صيام رمضان يؤثر على جاهزيته في التدريبات والمباريات، فأجاب بنزيما: «ليس له أي تأثير سلبي عليّ».

وتابع: «رمضان جزء من حياتي، وديني يجعله فريضة بالنسبة لي، أشعر بالرضا عندما أصوم».

ويستعد بنزيما لقيادة فريقه ريال مدريد في مباراته المهمة أمام تشيلسي الإنجليزي، التي ستقام مساء غد الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي سيقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

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