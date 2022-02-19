نادي الامارات برأس الخيمة يشارك جمهور مهرجان السعادة فرحته بالفعاليات
زار وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات أمس الاول مهرجان السعادة في نسخته الرابعة المقام على شاطئ جزيرة المرجان برأس الخيمة ، وشارك الوفد الذي قَدِمَ بدعوة من مركز رأس الخيمة للمعارض ، الجمهور في فعاليات المهرجان من مسابقات وبرامج ترفيهية وفعاليات تراثية وشعبية متنوعة ، حيث استقطبت أنشطة وفعاليات المهرجان جمهور غفير من مواطنين ومقيمين من داخل الامارة وكافة إمارات الدولة وخارجها ، تابعوا بشغف البرامج والفعاليات التي قدمت صورة مميزة عما كان عليه المهرجان في السنوات الماضية ، مما دفع بمنظمي المهرجان بتمديد فترة المهرجان لـ 20 الجاري ، والذي كان مقرراً له من 10 وحتى 15 فبراير الجاري .
ترأس وفد نادي الامارات في زيارته للمهرجان يوسف البطران عضو المجلس الوطني رئيس نادي الامارات ، وكان بأستقبالهم وليد عبد الكريم النائب الثاني لمجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة وعارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة وكلاهما يمثلان أيضا مجلس ادارة نادي الامارات ، ومحمد حسن السبب مدير مركز رأس الخيمة للمعارض المدير العام لغرفة التجارة بالوكالة ، وقام الوفد بزيارة السوق الشعبي في المهرجان والذي ضم عددا من المحلات التجارية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة رأس الخيمة ، تعرض فيها المنتجات والمأكولات والأدوات التراثية والمشغولات اليدوية وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية ، كما شاهدوا عددا من الفقرات والبرامج واستمعوا الى العارضين والجمهور ، كما اطلعوا على عروض العيّالة وعرض السيارات الكلاسيكية القديمة ، مؤكدين على ان مثل هذه الفعاليات من شأنها التعريف بالزخم الإبداعي الثقافي والفني والتراثي الإماراتي ، وتدخل أيضاً البهجة والسرور على رواد المهرجان وزائريه ، خاصة وان إختيارهم هذا المكان لإقامته على شاطيئ جزيرة المرجان إختيار صائب لما يمثل من عامل جذب للسياحة بالامارة ومن خارج الامارة .
من جهته أعرب يوسف البطران والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة مهرجان االسعادة ، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من تراث اماراتي ومنتجات واشغال يدوية للمرأة الإماراتية والمعروضة في السوق الشعبي ، وأشادوا بجهود مركز رأس الخيمة للمعارض ومن ثم غرفة تجارة رأس الخيمة والقائمين على إدارة شركة المرجان ، وجهودهم لإقامة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات لإحياء التراث والذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية ، مشيدين بما يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة ، من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية بالامارة .
وأضاف البطران التمسنا من خلال جولتنا في أرجاء المهرجان ، العودة إلى رحاب الماضي واستكشاف إرث أجدادنا الذي نستند عليه في تطلعاتنا نحو المستقبل ، مضيفاً بأن تواصل إقامة المهرجان سنوياً يؤكد بأنه من أنجح المهرجانات التي تقام في الإمارة ، ويترقبه الجميع للمشاركه فيه والاستمتاع بأجوائه الشتوية ليؤكد مقولة شتاء الإمارات أجمل شتاء في العالم .