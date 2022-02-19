نادي الامارات برأس الخيمة يشارك جمهور مهرجان السعادة فرحته بالفعاليات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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زار وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات أمس الاول مهرجان السعادة في نسخته الرابعة المقام على شاطئ جزيرة المرجان برأس الخيمة ، وشارك الوفد الذي قَدِمَ بدعوة من مركز رأس الخيمة للمعارض ، الجمهور في فعاليات المهرجان من مسابقات وبرامج ترفيهية وفعاليات تراثية وشعبية متنوعة ، حيث استقطبت أنشطة وفعاليات المهرجان جمهور غفير من مواطنين ومقيمين من داخل الامارة وكافة إمارات الدولة وخارجها ، تابعوا بشغف البرامج والفعاليات التي قدمت صورة مميزة عما كان عليه المهرجان في السنوات الماضية ، مما دفع بمنظمي المهرجان بتمديد فترة المهرجان لـ 20 الجاري ، والذي كان مقرراً له من 10 وحتى 15 فبراير الجاري .

ترأس وفد نادي الامارات في زيارته للمهرجان يوسف البطران عضو المجلس الوطني رئيس نادي الامارات ، وكان بأستقبالهم وليد عبد الكريم النائب الثاني لمجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة وعارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة وكلاهما يمثلان أيضا مجلس ادارة نادي الامارات ، ومحمد حسن السبب مدير مركز رأس الخيمة للمعارض المدير العام لغرفة التجارة بالوكالة ، وقام الوفد بزيارة السوق الشعبي في المهرجان والذي ضم عددا من المحلات التجارية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة رأس الخيمة ، تعرض فيها المنتجات والمأكولات والأدوات التراثية والمشغولات اليدوية وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية ، كما شاهدوا عددا من الفقرات والبرامج واستمعوا الى العارضين والجمهور ، كما اطلعوا على عروض العيّالة وعرض السيارات الكلاسيكية القديمة ، مؤكدين على ان مثل هذه الفعاليات من شأنها التعريف بالزخم الإبداعي الثقافي والفني والتراثي الإماراتي ، وتدخل أيضاً البهجة والسرور على رواد المهرجان وزائريه ، خاصة وان إختيارهم هذا المكان لإقامته على شاطيئ جزيرة المرجان إختيار صائب لما يمثل من عامل جذب للسياحة بالامارة ومن خارج الامارة .

من جهته أعرب يوسف البطران والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة مهرجان االسعادة ، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من تراث اماراتي ومنتجات واشغال يدوية للمرأة الإماراتية والمعروضة في السوق الشعبي ، وأشادوا بجهود مركز رأس الخيمة للمعارض ومن ثم غرفة تجارة رأس الخيمة والقائمين على إدارة شركة المرجان ، وجهودهم لإقامة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات لإحياء التراث والذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية ، مشيدين بما يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة ، من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية بالامارة .

وأضاف البطران التمسنا من خلال جولتنا في أرجاء المهرجان ، العودة إلى رحاب الماضي واستكشاف إرث أجدادنا الذي نستند عليه في تطلعاتنا نحو المستقبل ، مضيفاً بأن تواصل إقامة المهرجان سنوياً يؤكد بأنه من أنجح المهرجانات التي تقام في الإمارة ، ويترقبه الجميع للمشاركه فيه والاستمتاع بأجوائه الشتوية ليؤكد مقولة شتاء الإمارات أجمل شتاء في العالم .

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