رئيس وزراء العراق يستقبل عائلة الراحل أحمد راضي

المصدر: دبي-علي شدهان

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استقبل رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زوجة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي ونجله فيصل في العاصمة بغداد.

مسيرة حافلة

وخاطب الكاظمي عائلة الراحل راضي قائلا: النجم الراحل كان مثالاً للأخلاق والعزيمة، وحفلت مسيرته بالانتصارات والإنجازات الرياضية التي رفعت اسم العراق في المحافل الدولية.

محبة وإخلاص

ووجّه الكاظمي بمتابعة احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي، وتلبية متطلباتها تقديرا لمسيرة نورس كرة القدم العراقية طوال أعوام خدم خلالها العراق بكل محبة وإخلاص.

شكر وتقدير

ومن جانبها عبرت عائلة الراحل أحمد راضي عن شكرها وتقديرها لرئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، واهتمامه ورعايته لها.

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