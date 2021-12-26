مؤمن زكريا حزين لهذا السبب

المصدر: البيان

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أبدى اللاعب الخلوق مؤمن زكريا عن حزنه الشديد للإشاعات التي تلاحقه كل فترة.

كشف الاعلامي خيري رمضان، عن إجرائه اتصالاً بنجم المنتخب والأهلي اللاعب مؤمن زكريا، للاطمئنان على حالته بعد انتشار شائعات وفاته، قائلاً: "أنا كلمت مؤمن زكريا النهاردة وسألته لو عايز يوصل رسايل وقالي إنه مش حابب يعلق وصوته تعبان وحزين ومضايق من الناس اللي بطلع عليه شائعات" وفق صدى البلد.

ووجه الإعلامي خيري رمضان، رسالة إلى مروجي هذه الشائعات عبر برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، قائلاً: "احترموا الإنسانية والخصوصيات ولا موت مؤمن زكريا هيسعدنا ولا هيسعد أي حد ولا الشائعة هتكسبكم حاجة"، مؤكدا أن مؤمن زكريا لاعب خلوق والجماهير تحبه وأسعدنا كثيرا مع الأهلي والزمالك والمنتخب.

وأبدى الإعلامي خيري رمضان، تعجبه من مروجي الشائعات وتساءل: "في ناس قعدة كل شوية تطلع شائعات إن مؤمن زكريا مات وكلنا هنموت ولكن إيه المناسبة إن حد يستخف بمشاعر أسرة زوج وزوجة وأولاد، ومؤمن زكريا مريض ومبتلى وكم أسعدنا فى المنتخب".

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