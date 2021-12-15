مصر.. أحمد حسام ميدو: الأهلي أنقذ ابني من الموت

المصدر: البيان

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شكر الإعلامي ولاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، الشكر إلى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقطاع الناشئين، بعد إنقاذ نجله علي، لاعب فريق بيراميدز، من الموت في الأسبوع الماضي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور، إن نجله سقط على أرضية الملعب أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز، فتدخل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على وجه السرعة لإنقاذه، لا سيما وأنه كان مهددًا ببلع لسانه.

ووجه ميدو الشكر إلى خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، نظرًا لسرعة الاستجابة في علاج نجله.

من ناحية أخرى اختار ميدو، تشكيل منتخب مصر أمام تونس في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العرب.

وقال ميدو، إن تشكيل منتخب مصر سيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدي الونش وحمدي فتحي وأكرم توفيق وفق صحيفة أخبار اليوم.

وتابع: «في خط الوسط سيكون عمرو السولية ومهند لاشين وأمامهم محمد مجدي أفشة وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت وفي الهجوم محمد شريف».

واستطرد: «قد يكون هناك تغييرات في تشكيل المنتخب وفقًا لوجهة نظر كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة».

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