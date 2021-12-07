مهاجم منتخب مصر للشباب يتعرض لحادث مروع

المصدر: البيان

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تعرض أحمد شريف مهاجم منتخب مصر للشباب ولاعب نادي فاركو، لحادث مروع على طريق الإسماعيلية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع " فيسبوك":"نجاة أحمد شريف لاعب منتخب الشباب ونادي فاركو من حادث مروع على طريق الإسماعيلية، اللاعب سيتم عرضه على نيابة السويس اليوم لاستكمال التحقيقات معه بخصوص الحادث بعد أن تعرض لاصابات."

من المعروف أن أحمد شريف يبلغ من العمر 18 عامًا، وانتقل لفاركو في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي وادي دجلة.

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