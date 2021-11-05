غداء إيطالي ينتهي بمخالفة مرورية لرونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قاد كريستيانو رونالدو، زملاءه من نجوم مانشستر يونايتد، إلى تناول وجبة الغداء في مطعم إيطالي فخم بعد التدريب أمس، لكن سيارة النجم البرتغالي الرينج روفر، حصلت على مخالفة مرورية لتخطي وقت الانتظار.

وتوجه «الشياطين الحمر» إلى مطعم إيطالي شهير، من دون مديرهم الفني أولي جونار سولشاير، قبل مواجهتهم الحاسمة ضد مانشستر سيتي غداً، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتادت لقاءات لاعبي المان يونايتد أن تكون أحداثاً منتظمة خلال فترة قيادة السير أليكس فيرجسون، لكنها أصبحت أقل شيوعاً، منذ تقاعد مدرب يونايتد الأسطوري في عام 2013.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة «سبورت ميل»، لحظات وصول اللاعبين إلى المطعم، بعد التدريب، وأحد مراقبي المرور، وهو يضع مخالفة لوقوف السيارات في سيارة رينج روفر الخاصة برونالدو، بعد وقت قصير من ظهور النجم البرتغالي مرتدياً بدلة زرقاء، وقميصاً أبيض.

ورأت الصحيفة، أن تلك المخالفة لن تكون مشكلة بالنسبة للنجم البرتغالي، والذي يكسب ما يقرب من 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

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