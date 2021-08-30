شقيقة رونالدو تثير غضب الإيطاليين بتعليق "سام"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثارت كاتيا أفيرو "44 عاماً"، شقيقة كريستيانو رونالدو، غضب الصحافة الإيطالية، وتعرضت لانتقادات حادة بسبب هجومها الحاد على نادي يوفنتوس الإيطالي، بقولها إن شقيقها سينضم إلى نادي يليق به، وذلك بعد الإعلان عن انضمام رونالدو، إلى مانشستر يونايتد.

وعلقت الأخت الكبرى لرونالدو، على رحيل شقيقها إلى الدوري الإنجليزي، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قائلة : "أهلاً بك في الوطن حبيبي، ومرحباً بك في المكان الذي تستحقه".

وردت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، على كاتيا أفيرو، وهاجمتها لمحاولتها الاستهزاء بالعمالقة الإيطاليين، ووصفت الصحيفة منشورها بأنها "سام"، وأوضحت أن كاتيا لديها تاريخ في الإدلاء بتعليقات سلبية حول يوفنتوس، وحذرت يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير، من تعليقاتها.

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