سمية الخشاب تشكر مانشستر يونايتد بعد ضم رونالدو

المصدر: البيان

شكرت الفنانة المصرية سمية الخشاب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي الذي تشجعه بعدما تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأعاده إلى بيته مجدداً قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وقالت سمية الخشاب في تغريدة على حسابها في "تويتر" : "شكراً مانشستر يونايتد على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطة جداً وإن شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما أحلي جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز".

وكانت سمية الخشاب كشفت عن أمنيتها بعودة كريستيانو إلى مانشستر يونايتد، وبمجرد أن تم الإعلان عن تقديم عرض له، أكدت أنها استجابة لمطلبها، خصوصاً أنها توقعت قبل يومين بأن تقوم الإدارة بالتعاقد مع رونالدو ليلعب بدلاً من الفرنسي مارسيال في الجناح ويساعد الفريق على استعادة أمجاده في الدوري الإنجليزي.

وأعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، "الجمعة"، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في انتظار الاتفاق على الشروط الشخصية وحصول اللاعب على التأشيرة واجتياز الفحص الطبي.

وفاز رونالد بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وفاز بـ30 لقباً كبيراً خلال مسيرته، من بينها الفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، وسبعة ألقاب للدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وبطولة أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي، وفي أول فترة قضاها مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفاً في 292 مباراة ، محققًا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز عن العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضًا مع النادي الملكي.

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