10 آلاف مشجع حداً أقصى بأولمبياد طوكيو

المصدر: (طوكيو- أ ف ب)

أنهى منظّمو أولمبياد طوكيو، أمس، شهوراً من التكهنات مع إعلانهم السماح بحضور عشرة آلاف مشجع كحد أقصى في المنشآت الرياضية، قبل قرابة الشهر من انطلاق الحدث العالمي المؤجل، مشيرين إلى أن المنافسات قد تقام خلف أبواب موصدة في حال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. ويشكّل هذا القرار نبأ ساراً للرياضيين الذين سيحظون بدعم جماهيري ولو خافت نسبياً مقارنة بالنسخ السابقة من الألعاب، بدلاً من التنافس أمام مدرجات فارغة.

وقال المنظمون في بيان «في ضوء القيود الحكومية المتعلقة بالأحداث العامة، سيُسمح بحضور جماهيري بنسبة 50 في المئة من سعة كل منشأة، وبحدّ أقصى يصل إلى عشرة آلاف شخص».

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