شاهد.. الشيف بوراك يفاجئ مارسيلو في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

مازح الشيف التركي بوراك النجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد في فيديو طريف، متظاهرا بأنه سيسقط صينية الشاي عليه أثناء تناوله الطعام بمطعمه الشهير بدبي.

وتفاجأ مارسيلو بالموقف قبل أن يعلم أنها مجرد مزحة من الشيف بوراك، معربا عن إعجابه بروح الدعابة.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 1.5 مليون إعجاب منذ أن نشره الشيف بوراك على حسابه أول من أمس.

ويستمتع مارسيلو بقضاء إجازته في دبي خلال هذه الفترة بعدما خرج من قائمة منتخب بلاده المشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز