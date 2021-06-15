شاهد.. الشيف بوراك يفاجئ مارسيلو في دبي
مازح الشيف التركي بوراك النجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد في فيديو طريف، متظاهرا بأنه سيسقط صينية الشاي عليه أثناء تناوله الطعام بمطعمه الشهير بدبي.
الشيف #بوراك يفاجئ #مارسيلو في #دبيhttps://t.co/JEAojRx6yT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4ByJcw5hn8— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2021
وتفاجأ مارسيلو بالموقف قبل أن يعلم أنها مجرد مزحة من الشيف بوراك، معربا عن إعجابه بروح الدعابة.
وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 1.5 مليون إعجاب منذ أن نشره الشيف بوراك على حسابه أول من أمس.
ويستمتع مارسيلو بقضاء إجازته في دبي خلال هذه الفترة بعدما خرج من قائمة منتخب بلاده المشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا.