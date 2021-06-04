مشجعان يحاولان سرقة حذاء نيمار

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعرض نيمار لاعب المنتخب البرازيلي، إلى هجوم من مشجعين بعد نزوله من حافلة الفريق، قبل أن يحاول أحدهما سرقة حذائه، تاركاً النجم مذهولاً خارج فندق منتخب البرازيل، قبل أن يسارع حراس الأمن لإبعاد الشباب عن نيمار، الذي استعاد حذاءه، ولكنه شوهد يعرج.

ووقعت الحادثة أثناء عودة لاعبي البرازيل أمس، إلى فندق فريقهم في بورتو أليجري، بعد تدريبهم قبل مباراتهم التأهيلية لكأس العالم أمام الإكوادور اليوم، واستقبلهم المشجعون المتحمسون والصراخون عندما نزلوا من حافلتهم.

وفجأة ركض شابان متحمسان بشكل مباشر نحو نيمار، وانزلق أحدهما عن طريق الخطأ، واصطدم مباشرة بمهاجم باريس سان جيرمان، ما تسبب في فقدان نيمار التوازن، وحاول الآخر سرقة حذائه، وسارع نيمار لمنع المشجع من الهرب بأحد حذائه، وسارع حراس الأمن لمنع الجماهير من مهاجمة اللاعب.

وتمكن نيمار من استعادة الحذاء ولكنه بدا مهزوزاً وغاضباً من الحادث، وشوهد وهو يعرج نحو باب الفندق، ما أثار مخاوف من احتمال تعرضه للإصابة.

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