منح دروغبا الدكتوراه الفخرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منح أسطورة تشيلسي السابق، الإيفواري ديدييه دروغبا، درجة الدكتوراه الفخرية من إحدى جامعات كوت ديفوار، بسبب العمل الخيري، والمساعدة في استعادة الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وسبق أن ساعد دروغبا (43 عاماً)، في وقف إطلاق النار في بلاده عام 2005، بعد أن قام بمساعدة بلاده إلى التأهل لكأس العالم، حيث وجه اللاعب وقتها نداء يائساً بالتوقف للمقاتلين المتورطين في الحرب الأهلية في بلاده، من خلال الكاميرات التي دعاها إلى غرفة ملابس منتخب كوت ديفوار "الأفيال"، بعد فوزهم الحاسم على السودان، وأدى إلقاءه لخطاب عاطفي وقتها، إلى وقف إطلاق النار بعد خمس سنوات من الحرب.

كما ساهم دروغبا بنفسه في الأعمال الخيرية طوال مسيرته الكروية، حيث تبرع مرة واحدة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، مقابل توقيع صفقة مع شركة بيبسي، لبناء مستشفى في كوت ديفوار، ولديه مؤسسة خيرية مزدهرة، كما يطلع إلى الانتقال إلى إدارة كرة القدم، بعد أن خاض محاولة فاشلة لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده.

وخطى الإيفواري أيضاً، خطوات كبيرة في المساعدة على تطوير اللعبة في إفريقيا، وفي عام 2020، حصل على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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