راشفورد حزين من الإهانات العنصرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أظهر ماركوس راشفورد، مشاعر الحزن بشكل كامل، بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد المؤلمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني، قبل أن يكشف عن تعرضه لانتهاكات عنصرية عبر الإنترنت عقب المباراة.

وقال راشفورد: «تلقيت 70 إهانة عنصرية، عبر حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ما يزيد قليلاً على ساعة من صافرة نهاية المباراة الأوروبية، وبالنسبة لأولئك الذين يعملون ليجعلوني أشعر بأسوأ مما أشعر به بالفعل، حظاً سعيداً في المحاولة».

وتابع ليكشف أن أحد المستخدمين الذين أرسلوا له «جبل من الرموز التعبيرية للقرود»، يعمل مدرساً، وقال راشفورد: «أنا غاضب أكثر من أن أحد المعتدين الذين تركوا جبلاً من الرموز التعبيرية للقرود، وللأسف، هو مدرس رياضيات يعلم الأطفال، ولكنه يعرف أنه يستطيع الإساءة عنصرياً بحرية دون عواقب».

وقدم يونايتد أداءً متراجعاً في جدانسك، وتعادل 1-1، ليحسم اللقب لمصلحة فياريال بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وعن الخسارة، قال راشفورد: «شعوري يصعب تفسيره، لقد جئنا للفوز، وعملنا بجد طوال الموسم، وكانت هذه فرصة للفوز باللقب، ولكن لم يحدث ذلك، وعلينا أن نتخلص من خيبة الأمل، وما ارتكبناه بشكل خاطئ، يمكننا تحسينه».

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