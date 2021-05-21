التحقيق في الوفاة المفاجئة للملاكم الأردني راشد صويصات

المصدر: وكالات

قرر الاتحاد الدولي للملاكم فتح تحقيقا مستقلا في وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات، الذي توفي الشهر الماضي متأثرا بإصابة في الرأس تعرض لها خلال بطولة العالم للشباب في بولندا.

وذكر الاتحاد في بيان، الخميس، أن رئيس قسم الطب الرياضي بمستشفى جامعة لوزان فينسن جريمو سيقود التحقيق، وسيراجع ظروف مشاركة "راشد" في المسابقة، وماضيه الطبي، وإصاباته ومراجعة البروتوكولات والعلاج الذي أعقب الحادث.

وقال عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: "الاتحاد عازم على التعلم من كل درس محتمل من الوفاة المأساوية لراشد".

وتابع: "قطعت الملاكمة خطوات هائلة في مجال السلامة، ونحن محظوظون بأن هذا النوع من الإصابات نادر للغاية في رياضتنا".

وسقط صويصات البالغ 19 عاما في الجولة الثالثة في نزال ضد الإستوني أنطون فينوجرادوف في وزن تحت 81 كيلوغراما، وتوفي في المستشفى بعد أكثر من أسبوع عقب خضوعه لجراحة عاجلة.

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