البوسنة تقبض على زوران ماميتش مدرب العين السابق الهارب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت الشرطة البوسنية اليوم، إنها احتجزت مدرب دينامو زغرب والعين السابق زوران ماميتش، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها كرواتيا، بعد أن فر إلى البوسنة للتهرب من قضاء عقوبة بالسجن بتهمة الاحتيال.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكا ميلادينوفيتش: "إنه موجود في مبنى وكالة الدولة للتحقيق والحماية وسيسلم إلى محكمة البوسنة والهرسك".

وبعد تأكيد الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر على ماميتش في مارس الماضي، فشل في الحضور لقضاء العقوبة الأسبوع الماضي.

وقالت المحكمة الكرواتية، إنها تتوقع أن تقرر المحكمة البوسنية ما إذا كانت هناك شروط قانونية لتسليم ماميتش إلى كرواتيا، بعدما طلب ماميتش قضاء العقوبة في البوسنة، لكن كرواتيا رفضت.

وحكم على زوران بالسجن مع شقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لدينامو.

وتم اتهامهم مع مسؤول سابق آخر في دينامو وخبير ضرائب بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا (1.4 مليون جنيه إسترليني)، واختلاس 116 مليون كونا (13 مليون جنيه إسترليني) من انتقالات لاعبين من دينامو.

واستقال ماميتش من منصب رئاسة دينامو زغرب في مارس الماضي، بعد أن حكم عليه بالسجن، وفي الوقت نفسه، نفى الأخوان ماميتش، ارتكاب أي مخالفة، ويحمل زدرافكو ماميتش، جنسية مزدوجة، ويعيش الآن في البوسنة، والذي رفض تسليمه.

بينما استقال زوران ماميتش في مارس الماضي، من تدريب دينامو قبل مباراة الإياب في الدوري الأوروبي مع توتنهام، وفور تأكيد الحكم عليه.

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