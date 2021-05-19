محاولة سرقة بطل الفنون القتالية تكلف اللص «علقة» ساخنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أخطأ لص سيارات في هيوستن، خطأ فادحاً باختيار مركبة ديريك لويس بطل العالم للفنون القتالية للوزن الثقيل، لمحاولة سرقتها، ليفاجأ باللاعب وهو يطيح به، قبل أن يتصل بالشرطة ليتم القبض عليه.

ووثق ديريك، الحادثة عبر صفحته على «إنستغرام»، بفيديو يعرض لحظة القبض على اللص، ووضعه في سيارة الشرطة، قبل تحريك الكاميرا لإظهار الضرر، مع وجود علامات خدش عميقة مرئية حول باب السيارة.

وعلق اللاعب على الفيديو، ونشر صورة لقبضة يده، وعليه كدمة فيما يبدو أنها نتيجة ضرب اللص بقبضة اليد، قائلاً: «اختار السيارة الخطأ لاقتحامها، واطمئنوا اللص بخير».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز