«دبي الرياضية» تواكب نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وعبر قنوات دبي الرياضية عن مواكبته الإعلامية لنهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم، والتي ستقام بين فريقي شباب الأهلي دبي وفريق النصر، الأحد المقبل على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك في إطار حرصه الدائم على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تشهدها إمارة دبي وباقي إمارات الدولة، والتزامه المستمر بتأمين وتقديم المزيد من المباريات والبطولات العالمية الأخرى.

وأكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية أعدت مجموعة من البرامج والتغطيات المواكبة لهذا الحدث الرياضي الهام، حيث تعتبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، البطولة الأغلى والأهم ضمن المسابقات الكروية في دولة الإمارات، نظراً لما تتميز به مباريات هذه البطولة بالندية والحماسة والمستوى الفني والبدني العالي، إضافة إلى تمتعها بمتابعة جماهيرية وإعلامية على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

تغطية خاصة

بدوره أشار حسب حبيب، نائب مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن جمهور قناة دبي الرياضية، سيتابع التغطية الخاصة لقنوات دبي الرياضية تحت عنوان «الكأس يلمع على دبي الرياضية»، ابتداء من مساء اليوم بمجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة التي تبدأ الساعة: 20:00 مع برنامج «ذاكرة الكأس» من إعداد وتقديم محمد الجوكر، والذي يستعرض عبر حلقتي اليوم الخميس وغداً في التوقيت نفسه، وللمرة الأولى، ذكريات وصوراً حصرية ونادرة عن نادي شباب الأهلي ونادي النصر، بالإضافة إلى صور خاصة من ذاكرة البطولة.

كما سيتابع الجمهور حلقة خاصة من برنامج «الطريق إلى الكأس»، والذي يرصد مشوار الفريقين لغاية وصولهما إلى المباراة النهائية، حيث يطمح نادي شباب الأهلي إلى الفوز بالبطولة العاشرة في تاريخه الكروي، بعد فوزه هذا الموسم ببطولة السوبر والخليج العربي، فيما يطمح نادي النصر إلى التتويج بالبطولة الخامسة في تاريخه.

وعلى مدار 4 أيام، وابتداء من الساعة 21:00 من مساء اليوم سيتم بث الحلقات الخاصة من برنامج «المنصة» للحديث عن أجواء المنافسات والتحضيرات النهائية للنهائي، حيث سيتم الاستعانة بمدربي الفريقين إلى جانب مجموعة من المحللين الرياضيين وفريق البرنامج الذي يضم كلاً من عدنان حمد ومحمد الجاسم ومشعل القحطاني.، كما سيتابع الجمهور، مساء اليوم الخميس الحلقة الخاصة من برنامج «لقاء VIP» والذي سيستضيف في حلقته الأولى إبراهيم عبد الملك، «عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس شركة شباب الأهلي».

وغداً سيتابع جمهور قناة دبي الرياضية وللمرة الأولى برنامج المسابقات «عيدية الكأس» ابتداء من الساعة: 20:30 والذي سيقدم جوائز قيمة للجمهور مع حسن حبيب، كما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «لقاء VIP»، الساعة: 21:30، مع عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، كما سيتابع الجمهور حلقة خاصة من برنامج «المنصة» ابتداء من الساعة: 23:00.

«كلام كباتن»

وبعد غدٍ وابتداء من الساعة: 10:30 صباحاً سيتابع الجمهور الحلقة الخاصة من برنامج «كلام كباتن» من تقديم أحمد جوكة، في نقل حي ومباشر لوقائع المؤتمرات الصحفية للحديث عن مشوار الفريقين والمدربين للوصول إلى المباراة النهائية، هذا في الوقت الذي سيتم بث حلقة من برنامج «الملعب» من تقديم محمد الجاسم ومشعل القحطاني، والتي ستواكب التدريبات النهائية لكل من فريق النصر وشباب الأهلي، وذلك ابتداء من الساعة: 18:30.

وفي تمام الساعة: 21:00 سيتابع جمهور دبي الرياضية «سهرة الكأس» من تقديم حسن حبيب، والتي تستضيف لاعب المنتخب المصري حسني عبد ربه، والذي لعب مع نادي شباب الأهلي في الموسم الكروي لعام 2008، كما سيتم استضافة لاعب المنتخب العراقي نشأت أكرم الذي لعب مع نادي النصر في الموسم الكروي لعام 2015، كما سيشارك في هذه الحلقة الخاصة كل من علي عباس لاعب نادي النصر السابق، وعادل عبد العزيز لاعب شباب الأهلي، بالإضافة إلى استضافة عدد من المسؤولين من اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجموعة من الفنانين واللاعبين عبر منصة «زووم» ومن مقر إقامة الفريقين، يليه مباشرة حلقة من برنامج «المنصة» ابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات.

بث مباشر

أما يوم المباراة النهائية، فسيطل الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل، في حلقة خاصة من برنامج «مندوس الكأس» ابتداء من الساعة: 16:00 مقدماً العديد من الجوائز والمسابقات الترفيهية، بشكل مختلف، مرتدياً حلة رياضية وبشكل مختلف ومتجدد عن الأجواء التي أطل فيها طيلة شهر رمضان المبارك، وفي تمام الساعة: 17:30 سيتم بث حلقة من برنامج «الملعب» مع محمد الجاسم مباشرة من أرض المباراة.

وستقوم قناة دبي الرياضية بنقل وقائع المباراة النهائية على الهواء مباشرة بصوت المعلق الرياضي الإماراتي عبد الله السعدي، ابتداء من الساعة: 19:35 إلى جانب المراسلين: أحمد جوكة، محمد مبارك، أحمد الشحي، محمد السعدي، كما سيتم بعد انتهاء المباراة الحدث، لقاء مع الفريق الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب الفريق الإداري والفني والمدربين، بالإضافة إلى لقاءات ميدانية مع الجماهير التي ستحتفل بنيل الكأس الأغلى والأهم إماراتياً، قبل تقديم الحلقة الختامية الخاصة من برنامج «المنصة» مباشرة من أرض الملعب ابتداء من الساعة:22:15.

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