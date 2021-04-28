بالفيديو.. زينغا يخوض تجربة القفز المظلي في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

خاض والتر زينغا حارس المرمى الأسطوري لمنتخب إيطاليا وانتر ميلان ومدرب النصر والجزيرة سابقا تجربة القفز المظلي في سكاي دايف لأول مرة.

ونشر زينغا فيديو لهذه التجربة المثيرة على حسابه في انستغرام معلقا برسالة إلى متابعيه كتب فيها :" نعم يا شباب، أنا هنا، مليئ بالأدرينالين وحياة أقل بعشر سنوات بعد هذه الرحلة، اليوم أريد أن أخبركم بشيء مهم للغاية."

وأضاف: ضع لنفسك أهدافا عالية في الحياة دائما ولا تكن راضيا أبدًا ، وإذا واجهك شخص ما ، فقاتل للحفاظ على مركزك دائمًا، حلق عالياً للوصول إلى أهدافك وأحلامك لأنه كما تعلم جيدًا ، إذا كنت تؤمن بذلك ، يمكنك حتى الدفاع عن فريقك المفضل يومًا ما.

وختم قائلا: هذا اليوم الخاص ، سأكشف لكم عن القاعدة التي طالما كنت أعطيها لنفسي في كرة القدم وفي الحياة الخاصة "إذا لم تقفز ، لا يمكنك الطيران"."

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