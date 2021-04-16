سمولينغ مدافع روما يتعرض للسرقة أمام زوجته وطفله

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض كريس سمولينغ، للسرقة في المنزل أمام زوجته وطفله البالغ من العمر عامين، في محنة مروعة لمدافع روما صباح اليوم الجمعة، وفقاً لتقارير نشرتها وكالة الأخبار الإيطالية «غازيتا ديللو سبورت»، والتي كشفت أن ثلاثة لصوص مسلحين اقتحموا منزل لاعب كرة القدم الإنجليزي، وأجبروه على فتح خزنة عائلته، وسرق المعتدون مجوهرات وأشياء ثمينة.

وتلقت الشرطة الإيطالية اتصالاً من سام زوجة سمولينغ، قبل الخامسة صباحاً بقليل بتوقيت روما، ووصل الضباط إلى فيلا العائلة، والتي تقع على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب العاصمة الإيطالية، وزعم التقرير نفسه أن الشرطة لا تزال تحقق في الحادث، وأن نادي روما عرض على تقديم الدعم للاعب.

ولم يشارك سمولينغ الذي انضم للنادي الإيطالي من مانشستر يونايتد في صفقة دائمة العام الماضي، في مواجهة روما في الدوري الأوروبي مع أياكس على ملعب أوليمبيكو مساء الخميس الماضي، بسبب إصابة في الركبة، ويلعب المدافع في روما منذ صيف 2019، وانضم إلى صفقة إعارة أولية قبل أن يصبح الانتقال دائماً بعد 12 شهراً.

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